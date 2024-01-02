В двух районах Киева после взрывов пропало электричество

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Энергосбережение пропало в Бучанском и Вышгородском районах Киева после взрывов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на энергохолдинг ДТЭК.

2 января в городе были слышны взрывы. В компании отметили, что электроэнергия пропала также в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах. В частности, некоторые районы Киева остались без водоснабжения.

В настоящее время ситуация не позволяет вернуть свет.

31 декабря взрывы были слышны в столице Украины. Они прозвучали в городе до объявления воздушной тревоги.

До этого главком ВСУ Валерий Залужный признал, что на военных, промышленных и критически важных объектах Украины в ночь на 29 декабря были слышны взрывы.



Во многих городах Украины, включая Киев, прогремели взрывы. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога. Взрывы произошли и на объекте критической инфраструктуры во Львове, после которых вспыхнул пожар.

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