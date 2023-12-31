В Киеве и нескольких областях Украины прозвучали взрывы

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Взрывы были слышны в столице Украины. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

Уточняется, что взрывы прозвучали в городе до объявления воздушной тревоги. На данный же момент сирены тревоги звучат на большей части территории Украины.

Сообщается, что взрывы произошли и в городе Белой Церкви в Киевской области, который находится менее чем в 100 километрах к юго-западу от украинской столицы.

Кроме того, серия взрывов прогремела в Запорожье и в Сумской области Украины. Звуки взрывов были слышны и в украинском городе Каменце-Подольском в Хмельницкой области.

Ранее Главком ВСУ Валерий Залужный признал, что на военных, промышленных и критически важных объектах Украины в ночь на 29 декабря были слышны взрывы.



Во многих городах Украины, включая Киев, прогремели взрывы. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога. Взрывы произошли и на объекте критической инфраструктуры во Львове, после которых вспыхнул пожар.