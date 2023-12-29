ВСУ признали, что Украина не сбила ни одной ракеты РФ Х-22

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Украинская армия за все время проведения СВО не смогла сбить ни одной из более 300 российских ракет Х-22. Об этом заявил представитель Воздушных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, сообщает RT.

По его словам, ракета Х-22 летит со скоростью четыре тысячи километров в час. Она заходит на свою цель в основном по баллистической траектории, цитирует Игната одно из украинских изданий.

Он считает, что Киеву нужны специальные системы противовоздушной обороны (ПВО). Как пример он привел зенитный ракетный комплекс Patriot и признал, что справиться с ракетами Х-22 непросто.

Ранее стало известно, что российские войска за 23–29 декабря нанесли 51 удар при помощи ракет и беспилотников по военным объектам украинской армии. По данным Минобороны РФ, были атакованы объекты военно-промышленного комплекса (ВПК), аэродромы, арсеналы, места хранения оружия и техники.

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