ВС РФ нанесли 51 удар ракетами и БПЛА по военным объектам Украины за неделю

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Российские военные с 23 по 29 декабря произвели 51 удар по военным объектам ВСУ с помощью ракет и БПЛА. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, ВС РФ нанесли 50 групповых и один массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК), аэродромам, арсеналам, местам хранения оружия и техники.

В Минобороны подчеркнули, что были поражены места размещения подразделений ВСУ, националистов и иностранных наемников.

Ранее сообщалось, что российская ПВО 28 декабря ликвидировали два украинских самолета Су-25 над территорией Запорожской и Херсонской областей.

Помимо этого, армия России на краснолиманском направлении уничтожила более 250 украинских военнослужащих, два танка и гаубицу.

Тем временем мотострелковые войска РФ при поддержке артиллерии нанесли поражение штурмовым группам 44-го стрелкового батальона ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии Украины.

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