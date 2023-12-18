ВС РФ поразили командно-наблюдательный пункт бригады Нацгвардии Украины в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы (ВС) РФ поразили командно-наблюдательный пункт 1-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины в районе населенного пункта Серебрянка ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, средства ПВО РФ сбили за минувшие сутки 25 беспилотников Украины в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Тополевка ЛНР, Берестовое, Спорное, Горловка ДНР и Алешки Херсонской области. Также были сбиты два реактивных снаряда HIMARS американского производства.

В ведомстве напомнили, что всего с начала СВО Россия ликвидировала 9 861 БПЛА, 14 165 танков и других боевых бронированных машин, 16 437 единиц специальной военной автомобильной техники, 259 вертолетов, 1 189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 442 зенитных ракетных комплекса, 7 382 орудия полевой артиллерии, минометов и 553 самолета.

Ранее авиация Военно-космических сил России сбила украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области. Он был уничтожен в районе города Орехова.

До этого российские войска на краснолиманском направлении ликвидировали более 250 украинских военнослужащих, два танка и гаубицу.

Кроме того, мотострелковые войска РФ при поддержке артиллерии нанесли поражение штурмовым группам 44-го стрелкового батальона ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии Украины.

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