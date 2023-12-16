ВКС России сбили вертолет Ми-8 в районе Орехова в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Авиация Военно-космических сил России сбила украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Уточняется, что вражеский вертолет уничтожили в районе города Орехов.

Ранее сообщалось, что ВС РФ разрушили склад украинской армии ракетно-артиллерийского вооружения в Черниговской области. Как уточнили в Минобороны России, посредством сил авиации, артиллерии и беспилотников российская армия поразила в том числе живую силу Вооруженных сил Украины.

До этого стало известно, что в ночь на 10 декабря самолеты группировки российских войск Запад нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации бригад ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией было нанесено огневое поражение позициям украинской армии в районах Кисловки, Берестового, Новоселовского и Урочища Кринички.