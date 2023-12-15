ПВО сбила беспилотник в районе Севастополя

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская система ПВО сбила беспилотник над Севастополем, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано", – отметил он.

Развожаев добавил, что в городе продолжают контролировать обстановку. Губернатор также призвал доверять только официальной информации.

Вечером 15 декабря российская ПВО уничтожила четыре украинских БПЛА над территорией Курской области. Жителей призвали сохранять спокойствие.

До этого Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО сбили и перехватили девять дронов ВСУ над Калужской и Московской областями. Попытку террористической атаки пресекли в ночное время.

Собянин сообщил о сбитом в районе Подольска БПЛА