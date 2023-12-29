29 декабря, 14:00Политика
Залужный заявил об атаке на объекты военной инфраструктуры Украины
Фото: AP/Ukrainian Emergency Service
На военных, промышленных и критически важных объектах Украины в ночь на 29 декабря были слышны взрывы. Об этом сообщил главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный в своем телеграм-канале.
При этом он не раскрыл деталей происшествия после поступившей информации о взрывах.
Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В частности, взрывы прогремели в Киеве. Мэр города Виталий Кличко сообщил об интенсивной работе в украинской столице системы противовоздушной обороны.
Также говорилось о взрывах в пригороде Днепропетровска и в Харькове. По словам главы Харькова Игоря Терехова, в городе уже третья волна ударов. Наблюдаются проблемы с подачей электроэнергии.
До этого утром серия взрывов прогремела во Львове. Мэр Львова Андрей Садовой рассказал о двух прилетах. Взрывы произошли на объекте критической инфраструктуры, после которых вспыхнул пожар.
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