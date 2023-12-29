Залужный заявил об атаке на объекты военной инфраструктуры Украины

Фото: AP/Ukrainian Emergency Service

На военных, промышленных и критически важных объектах Украины в ночь на 29 декабря были слышны взрывы. Об этом сообщил главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный в своем телеграм-канале.

При этом он не раскрыл деталей происшествия после поступившей информации о взрывах.

Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В частности, взрывы прогремели в Киеве. Мэр города Виталий Кличко сообщил об интенсивной работе в украинской столице системы противовоздушной обороны.

Также говорилось о взрывах в пригороде Днепропетровска и в Харькове. По словам главы Харькова Игоря Терехова, в городе уже третья волна ударов. Наблюдаются проблемы с подачей электроэнергии.

До этого утром серия взрывов прогремела во Львове. Мэр Львова Андрей Садовой рассказал о двух прилетах. Взрывы произошли на объекте критической инфраструктуры, после которых вспыхнул пожар.



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