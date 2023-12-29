В Киеве прогремели взрывы – СМИ

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Во многих городах Украины, включая Киев, прогремели взрывы, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. На всей территории страны объявлена воздушная тревога.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об интенсивной работе в украинской столице системы противовоздушной обороны. Он также призвал жителей оставаться в укрытиях. По его информации, в Подольском районе горит склад.

Также говорилось о взрывах в пригороде Днепропетровска и в Харькове. По словам главы Харькова Игоря Терехова, в городе уже третья волна ударов. Наблюдаются проблемы с подачей электроэнергии.

Ранее сообщалось, что ранним утром серия взрывов прогремела во Львове и Харькове. Мэр Львова Андрей Садовой рассказал о двух прилетах. Взрывы произошли на объекте критической инфраструктуры, после которых вспыхнул пожар.

При этом мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе прогремело не менее шести взрывов. Кроме того, сообщалось о взрывах в Черкассах. Сирены воздушной тревоги работают почти на всей территории Украины.

Накануне утром говорилось о взрывах в Кривом Роге на Украине и серии взрывов в Херсоне.