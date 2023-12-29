Серия взрывов прозвучала в Харькове и Львове

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Серия взрывов прогремела во Львове и Харькове. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

"Имеем информацию о двух прилетах во Львове. Больше информации ждем от оперативных служб", – сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

Мэр Харькова Игорь Терехов, в свою очередь, заявил, что в городе прогремело не менее 6 взрывов.

Кроме того, сообщается о взрывах в Черкассах. В настоящее время сирены воздушной тревоги работают почти на всей территории Украины.

Утром 28 декабря сообщалось о взрывах в Кривом Роге на Украине и серии взрывов в Херсоне. В ночь на 26 декабря сообщалось о взрывах в Николаеве и Одесской области Украины.