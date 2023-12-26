01:31Политика
Взрывы прогремели в Николаеве и Одесской области Украины
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Взрывы прогремели в украинском городе Николаеве. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.
За несколько минут до сообщений о взрывах в Николаевской области была объявлена воздушная тревога. Кроме того, сообщается о звуках взрывов в Одесской области Украины.
На данный момент сигналы воздушной тревоги звучат в Кировоградской, Черкасской и Николаевской областях страны.
Ранее стало известно, что сильный взрыв прогремел в Киеве со стороны аэропорта Жуляны. Несколько взрывов также были слышны в Соломенском и Голосеевском районах украинской столицы.
До этого сообщалось о серии взрывов, которая была слышна в Киеве в ночь на 22 декабря.
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