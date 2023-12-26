Взрывы прогремели в Николаеве и Одесской области Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Взрывы прогремели в украинском городе Николаеве. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

За несколько минут до сообщений о взрывах в Николаевской области была объявлена воздушная тревога. Кроме того, сообщается о звуках взрывов в Одесской области Украины.

На данный момент сигналы воздушной тревоги звучат в Кировоградской, Черкасской и Николаевской областях страны.

Ранее стало известно, что сильный взрыв прогремел в Киеве со стороны аэропорта Жуляны. Несколько взрывов также были слышны в Соломенском и Голосеевском районах украинской столицы.

До этого сообщалось о серии взрывов, которая была слышна в Киеве в ночь на 22 декабря.