Украинский депутат взорвал гранаты во время заседания сельсовета в Закарпатье

Фото: телеграм-канал Readovka

Депутат взорвал несколько гранат во время заседания сессии Керецковского сельского совета в украинском Закарпатье. Об этом в своем телеграм-канале заявила пресс-служба МВД Украины.

"По предварительной информации, в результате взрыва погиб взрыватель, еще 11 человек ранены", – уточнили в пресс-службе.

Сейчас на месте инцидента работают следственно-оперативная группа полиции, профильные службы, а также криминалисты и взрывотехники. В частности, в здании сельсовета ведутся следственные действия, подчеркнули в МВД.

14 декабря, согласно сообщениями украинских СМИ, в Киеве произошли мощные взрывы. Сигнал тревоги прозвучал уже после них, уточняла местная пресса. Отмечается, что в некоторых районах украинской столицы отключилось водоснабжение.

Также в тот день взрывы были слышны в находящемся под контролем киевского режима Херсоне. Сирены звучали и в соседних Николаевской и Одесской областях, рассказывали в местных СМИ.

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