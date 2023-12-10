10 декабря, 23:02Политика
Взрывы произошли в городе Южный в Одесской области – СМИ
Фото: Министерство обороны РФ
Взрывы прогремели в городе Южный в Одесской области, пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
В настоящее время в регионе действует воздушная тревога.
"О взрывах в городе Южный Одесской области сообщают местные паблики", – говорится в сообщении.
Другой украинский телеканал информировал, что в Одесской области работает система противовоздушной обороны.
Также воздушная тревога объявлена в Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях.
В ночь на 7 декабря в прессе писали о серии взрывов в Хмельницкой области на западе Украины. На тот момент воздушная тревога была объявлена в Хмельницкой и Одесской областях.
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