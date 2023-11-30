ТЭЦ получила повреждения на юге Украины

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Теплоэлектроцентраль оказалась повреждена на юге Украины. О происшествии пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании "Укрэнерго".

"Ночью <...> была повреждена теплоэлектроцентраль в южном регионе. Есть разрушение зданий и оборудования", – сообщается в публикации.

При этом представители компании не стали уточнять, в какой именно области это произошло.

Специалисты считают, что электроэнергии хватит для обеспечения потребителей, однако есть риск возникновения дефицита в пиковые часы.

В "Укрэнерго" уточнили, что в настоящее время в 633 населенных пунктах на Украине нет электричества в результате непогоды и по другим причинам.

Утром 30 ноября системы противовоздушной обороны работали в Винницкой области Украины.

До этого несколько взрывов прозвучало в Кривом Роге Днепропетровской области. Была объявлена воздушная тревога. Подробности произошедшего не приводятся, местные власти не комментировали ситуацию.



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