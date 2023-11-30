30 ноября, 15:00Политика
ТЭЦ получила повреждения на юге Украины
Фото: 123RF/yuliufu
Теплоэлектроцентраль оказалась повреждена на юге Украины. О происшествии пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании "Укрэнерго".
"Ночью <...> была повреждена теплоэлектроцентраль в южном регионе. Есть разрушение зданий и оборудования", – сообщается в публикации.
При этом представители компании не стали уточнять, в какой именно области это произошло.
Специалисты считают, что электроэнергии хватит для обеспечения потребителей, однако есть риск возникновения дефицита в пиковые часы.
В "Укрэнерго" уточнили, что в настоящее время в 633 населенных пунктах на Украине нет электричества в результате непогоды и по другим причинам.
Утром 30 ноября системы противовоздушной обороны работали в Винницкой области Украины.
До этого несколько взрывов прозвучало в Кривом Роге Днепропетровской области. Была объявлена воздушная тревога. Подробности произошедшего не приводятся, местные власти не комментировали ситуацию.
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