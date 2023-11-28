СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге на Украине

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несколько взрывов прозвучало в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

Подробности произошедшего не приводятся, местные власти также пока не комментировали ситуацию. На момент публикации воздушная тревога объявлена в Николаевской области Украины.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские системы ПВО над южной частью акватории Азовского моря сбили за минувшие сутки две переделанные для ударов по наземным целям украинские зенитные управляемые ракеты ЗРК С-200.

До этого сообщалось, что в нескольких районах Киева после взрывов наблюдались проблемы с электричеством. По словам очевидцев, интенсивные взрывы слышались в районе аэропорта Киев (Жуляны), а также в Голосеевском и Печерском районах города.