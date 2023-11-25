Очевидцы сообщили о перебоях с электричеством после взрывов в Киеве

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Проблемы с электричеством наблюдаются в нескольких районах Киева после взрывов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

"В небе много дронов, что-то сбивают, взрывается, и уже в нескольких районах нет электричества", – сообщил один из свидетелей.

Другой очевидец рассказал агентству, что интенсивные взрывы слышались в районе аэропорта "Киев" (Жуляны), а также в Голосеевском и Печерском районах города. Они начались около 05:00 (около 06:00 по московскому времени).

Несколько дней назад о взрывах сообщали в Волынской области Украины. Тревоги воздушной сирены звучали в нескольких регионах страны в ночное время. Позже предупреждение об опасности с воздуха отменили.

