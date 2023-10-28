СМИ сообщили о взрывах в Одесской области, Днепропетровске и Кривом Роге

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В ночь на 28 октября серия взрывов прозвучала в Днепропетровске, Кривом Роге и Измаильском районе Одесской области Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные издания.

Подробности произошедшего не приводятся. На момент публикации воздушная тревога объявлена в трех регионах Украины: Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская армия за неделю осуществила 19 ударов по местам хранения безэкипажных катеров, военной аэродромной инфраструктуре украинской стороны.

Как уточнили в ведомстве, атака была произведена высокоточным оружием и беспилотниками в том числе по арсеналам с артиллерийскими боеприпасами, базам горюче-смазочных материалов.

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