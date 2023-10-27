Курская АЭС работает штатно после атаки трех украинских БПЛА

Фото: телеграм-канал "Курская АЭС"

Курская АЭС работает в штатном режиме после того, как накануне была пресечена атака трех украинских беспилотников на станцию, сообщает ТАСС.

В пресс-службе АЭС подтвердили, что вражеские БПЛА безуспешно попытались атаковать ее 26 октября. На работу станции это не повлияло. Пострадавших и разрушений нет.

До этого сообщалось, что российские спецслужбы в августе задержали членов украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), готовившейся спецназом британской армии. В их задачу входили диверсии в отношении Смоленской и Курской АЭС, а также военных объектов, нефтяной, транспортной и критической инфраструктуры.

Ранее аналогичные посягательства совершались в отношении Ленинградской и Калининской АЭС. Глава ФСБ Александр Бортников подчеркнул, что подрыв Смоленской и Курской АЭС должен был нарушить технологический процесс работы атомных станций.

В общей сложности в результате противодиверсионной работы было обезврежено более 20 взрывных устройств, размещенных на опорах линий электропередачи атомных электростанций. В результате аварийно останавливался второй блок Курской АЭС.

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