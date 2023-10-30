На Украине сообщили об ударе по судоремонтному заводу в районе Одессы

Фото: ТАСС/Константин Сазончик

Судоремонтный завод в районе Одессы подвергся удару. О происшествии пишет РИА Новости со ссылкой на соцсети депутата Верховной рады Алексея Гончаренко.

"В том числе атакован судоремонтный завод под Одессой", – говорится в его публикации.

Утром в понедельник, 30 октября, сигналы тревоги прозвучали в нескольких украинских регионах, в том числе в Одесской области.

Ранее на Украине сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры в Шепетовском районе Хмельницкой области.

29 октября несколько взрывов прогремело в подконтрольном Украине городе Херсон. Незадолго до этого украинские СМИ также сообщали о взрывах в Хмельницкой области. По словам замглавы областной администрации Сергея Тюрина, в регионе работали системы противовоздушной обороны.



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