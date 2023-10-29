Взрывы произошли в подконтрольном Киеву Херсоне

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Несколько взрывов прогремело в подконтрольном Украине городе Херсон. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу назначенной киевскими властями городской администрации Роман Мрочко.

Незадолго до этого украинские СМИ также сообщали о взрывах в Хмельницкой области Украины. По словам замглавы областной администрации Сергея Тюрина, в регионе работали системы противовоздушной обороны.

На момент публикации воздушная тревога отменена по всей территории Украины.

В ночь на 28 октября серия взрывов прозвучала в Днепропетровске, Кривом Роге и Измаильском районе Одесской области Украины.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российская армия за неделю осуществила 19 ударов по местам хранения безэкипажных катеров, военной аэродромной инфраструктуре украинской стороны.