МАГАТЭ не обнаружило превышения уровня радиации после атаки на Курскую АЭС

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Уровень радиации после атаки беспилотников на Курскую АЭС не превысил норму. Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как сказано в сообщении, представители МАГАТЭ знают об атаке трех дронов на склад ядерных отходов Курской АЭС. По информации агентства, один из беспилотников взорвался, причинив незначительные повреждения фасаду здания, где хранится отработанное ядерное топливо.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что один украинский беспилотник врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС и повредил его стены. Остальные два дрона, по ее словам, упали на комплекс административных зданий станции. В использовавшихся для атаки БПЛА применялись компоненты, поставленные странами Запада.

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