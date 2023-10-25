Объект критической инфраструктуры поврежден в Хмельницкой области Украины

Фото: Министерство обороны РФ

В Шепетовском районе Хмельницкой области на западе Украины был поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом замглавы областной администрации Сергей Тюрин написал на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Падение обломков на территории объекта критической инфраструктуры, взрывной волной повреждены нежилые помещения, <...> транспортные средства", – сообщил он.

В ночь на 25 октября СМИ писали о нескольких взрывах, которые были слышны в Хмельницкой области на западе Украины.

На тот момент воздушная тревога звучала в пяти регионах: в Хмельницкой, Тернопольской, Ровненской, Житомирской и Винницкой областях.