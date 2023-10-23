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03:33

Политика

В Одессе произошли взрывы

Фото: 123RF/bryanwilkinson

Взрывы прогремели в Одессе в ночь на 23 октября, в городе работает система ПВО. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

Согласно данным портала по оповещению граждан, на Украине в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областях звучит воздушная тревога.

Ранее стало известно, что ВС РФ в период с 14 по 20 октября нанесли четыре групповых удара беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и высокоточным оружием, в результате чего, в частности, был ликвидирован склад хранения безэкипажных катеров ВСУ. Кроме того, были уничтожены мастерская сборки оперативно-тактических ракет и цеха по изготовлению взрывчатых веществ.

До этого сообщалось, что российские средства ПВО сбили за сутки семь украинских самолетов МиГ-29.

В Минобороны РФ рассказали о ходе СВО

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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