Российские средства ПВО за сутки сбили семь самолетов МиГ-29 ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО сбили за сутки семь украинских самолетов МиГ-29. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Между тем за всю прошедшую неделю, с 14 по 20 октября, было ликвидировано 12 украинских самолетов: 10 Миг-29 и два штурмовика Су-25. Также были сбиты два вертолета Ми-8.

По информации МО РФ, российская система ПВО за неделю также уничтожила 314 украинских беспилотников. Помимо этого, были перехвачены 35 реактивных снарядов HIMARS, пять оперативно-тактических ракет, две переделанные в ударный вариант зенитные ракеты С-200 и шесть управляемых авиационных бомб JDAM.

Ранее ВС РФ отбили две атаки отрядов ВСУ в районе населенного пункта Вербовое на запорожском направлении, а также нанесли удары по живой силе и технике Украины в районе Работино. Отмечалось, что украинская сторона потеряла около 40 солдат.

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