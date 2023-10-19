19 октября, 15:13Политика
В МО РФ сообщили об уничтожении иностранного оружия на запорожском направлении
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
ВС РФ отбили две атаки отрядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Вербовое на запорожском направлении, а также нанесли удары по живой силе и технике Украины в районе Работино. Об этом заявили в телеграм-канале Минобороны РФ.
В общей сложности, по информации ведомства, ВСУ потеряли около 40 солдат.
"Всего уничтожены два танка, пять боевых бронированных машин и два автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, орудие Мста-Б, а также гаубица М119 производства США", – отметили в сводке Минобороны РФ.
Ранее член главного совета администрации региона Владимир Рогов рассказал, что ВС РФ удерживают линию обороны в Запорожье. По его словам, прорывов допущено не было. На тот момент украинская армия сосредотачивала силы на линии фронта между населенными пунктами Вербовое и Работино.
ВС РФ уничтожили бронетехнику украинской армии на запорожском направлении
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