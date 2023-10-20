ПВО России за неделю уничтожила 314 украинских беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская система противовоздушной обороны за неделю уничтожила 314 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

Также перехвачены 35 реактивных снарядов HIMARS, 5 оперативно-тактических ракет, 2 переделанные в ударный вариант зенитные ракеты С-200 и 6 управляемых авиационных бомб JDAM.

Ранее ВС РФ отбили две атаки отрядов ВСУ в районе населенного пункта Вербовое на запорожском направлении, а также нанесли удары по живой силе и технике Украины в районе Работино. По информации МО РФ, украинская сторона потеряла около 40 солдат.

До этого российские десантники при помощи самоходных артиллерийско-минометных установок 2С9 "Нона" поразили взводный опорный пункт ВСУ в районе Артемовска. Экипажи "Ноны" совершили марш на огневые позиции, провели прицеливание и поразили опорный пункт, ликвидировав засевшую в нем живую силу ВСУ.

ВС РФ отбили 6 атак ВСУ на краснолиманском направлении