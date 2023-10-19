Российские десантники поразили опорный пункт ВСУ под Артемовском

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские десантники при помощи самоходных артиллерийско-минометных установок 2С9 "Нона" поразили взводный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Артемовска. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что разведчики-десантники обнаружили взводный опорный пункт с засевшими в нем украинскими военными в ходе разведывательно-поисковых действий. После этого координаты противника передали на пункт управления артиллерией для их уничтожения.

Экипажи "Ноны" совершили марш на огневые позиции, провели прицеливание и поразили опорный пункт, ликвидировав засевшую в нем живую силу ВСУ, говорится в сообщении.

Добавляется, что опорный пункт уничтожили в районе Клещеевки.

Ранее российские войска сорвали и отразили девять атак ВСУ на краснолиманском направлении. Потери украинских войск составили до 540 солдат, а также четыре танка, два автомобиля и две боевые машины пехоты.

Помимо этого, ВС РФ с 7 по 13 октября нанесли восемь групповых ударов оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М" и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по военным объектам Украины.

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