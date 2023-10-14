Войска РФ отразили девять атак ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска сорвали и отразили девять атак ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки войск "Центр" Александра Савчука.

Потери украинских войск составили до 540 солдат, а также четыре танка, два автомобиля и две боевые машины пехоты.

Помимо этого, российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник в районе Кременной. В ходе контрбатарейной борьбы военнослужащие ВС РФ вскрыли и подавили свыше 20 артиллерийских расчетов ВСУ.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ с 7 по 13 октября нанесли восемь групповых ударов оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М" и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по военным объектам Украины.

До этого сообщалось, что истребители-бомбардировщики Су-34 группировки сил "Запад" нанесли пять ударов по объектам Вооруженных сил Украины на купянском направлении.

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