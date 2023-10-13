ВС РФ за неделю нанесли 8 ударов "Искандерами" и БПЛА по объектам Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы (ВС) РФ с 7 по 13 октября нанесли восемь групповых ударов оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М" и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по военным объектам Украины. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Отмечается, что поражались пункты размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников, склады ракетно-артиллерийского вооружения, военно-технического имущества, а также цеха предприятий, которые производят и хранят вооружение и военную технику.

В сообщении уточнили, что в результате ударов были уничтожены склад хранения катеров типа Willard производства США, склад военной техники на судоремонтном заводе "Дунайсудосервис" в городе Ильичевск Одесской области, база хранения горюче-смазочных материалов на аэродроме Умань в Черкасской области и полевой артиллерийский склад объединенной группировки войск ВСУ Херсон.

Ранее российские военнослужащие отразили атаки ВСУ около Клещеевки в ДНР, а также вклинились в оборону противника на глубину от 300 до 600 метров на донецком направлении. Потери украинских войск при этом составили более 15 военнослужащих.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что подразделения ВС РФ улучшили положение на переднем крае в районе города Авдеевка Донецкой Народной Республики.

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