Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие отразили атаки ВСУ около Клещеевки в ДНР, а также вклинились в оборону противника на глубину от 300 до 600 метров на донецком направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск "Юг" Вадима Астафьева.

Он добавил, что потери украинских войск при этом составили более 15 военнослужащих. По словам Астафьева, успеху способствовал сосредоточенный огневой удар по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Северная, Очеретино, Новокалиново и Авдеевка.

Кроме того, на данном участке фронта украинская армия потеряла 11 бронетранспортеров MaxxPro, буксируемые гаубицы Мста-Б, Д-20 и Д-30, две бронемашины и миномет 120-го калибра.

Также в ходе контрбатарейной борьбы российские подразделения уничтожили польскую самоходную артиллерийскую установку Krab и три крупнокалиберных миномета в районе Георгиевки, Клещеевки и Ступочки.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения Вооруженных сил России улучшили положение на переднем крае в районе города Авдеевка Донецкой Народной Республики.

До этого в военном ведомстве рассказали, что российские военнослужащие поразили штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины. Уточнялось, что украинский самолет находился на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области.

Украинская армия отступила вглубь Авдеевки в ДНР