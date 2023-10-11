Экс-советник Кучмы заявил, что Залужный не может ответить на наступление ВС РФ у Купянска

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ ведут наступление в районе Купянска и наносят серьезные удары по украинским войскам. Об этом сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

"Российское наступление идет в районе Купянска, и сейчас они решили нанести серьезнейший удар в районе Авдеевки", – отметил он.

Как подчеркнул Соскин, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и генералитет Киева ничего не могут ответить. По его словам, средства и оружие у ВСУ истощаются, а новые партии западной техники могут больше не прибывать из-за конфликта в Израиле.

Ранее сообщалось, что группа из 17 солдат ВСУ сдалась в плен под Донецком после приказа командования удерживать позицию без боеприпасов. Пленные рассказали, что удерживали опорный пункт, но им запретили отступить даже после того, как кончились снаряды, а командование не эвакуировало раненых.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) потребовало от солдат удерживать круговую оборону у Купянска и Боровой в Харьковской области. При этом глава ДНР не отрицает, что ВСУ в ближайшее время могут начать активные наступательные действия.

ВС РФ нанесли разгромные удары по опорным пунктам ВСУ на купянском направлении