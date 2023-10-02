Пушилин сообщил о круговой обороне ВСУ у Купянска и Боровой

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) потребовало от солдат удерживать круговую оборону у Купянска и Боровой в Харьковской области. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Перехват был сигналов. Они давали команду по поводу того, чтобы была возможность держать круговую даже оборону в районе населенных пунктов Купянск, а также Боровая", – отметил он.

При этом глава ДНР не отрицает, что ВСУ в ближайшее время могут начать активные наступательные действия.

Ранее российские артиллеристы сорвали попытку переброски резервов украинских войск на передовые позиции возле населенного пункта Берестовое на купянском направлении. На этом же направлении ударные вертолеты Ка-52, Ми-28 и самолеты штурмовой авиации нанесли в общей сумме 13 ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружения и военной техники противника.

Артиллерия РФ уничтожила несколько опорных пунктов ВСУ на купянском направлении