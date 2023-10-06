Солдаты ВСУ сдались в плен под Донецком – СМИ

Фото: телеграм-канал "ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ NEWS"

Группа из 17 солдат ВСУ сдалась в плен под Донецком после приказа командования удерживать позицию без боеприпасов. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.

Пленные рассказали, что удерживали опорный пункт, но им запретили отступить даже после того, как кончились снаряды. Также командование не эвакуировало раненых.

Сообщения о солдатах ВСУ, сдавшихся в плен, поступают регулярно. Так, 27 сентября группа украинских военных вышла к российским позициям Сватово — Кременная, захватив с собой ящики с боеприпасами. А за неделю до этого еще несколько военнослужащих ВСУ сложили оружие на Сватовском направлении.

Ранее сообщалось, что один из участников диверсионной группы ВСУ, которая пыталась в ночь на 4 октября попасть в Крым на быстроходном катере и трех гидроциклах, был взят в плен.

Попытку проникновения пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ по Крыму, подразделения Черноморского флота ВМФ России и управления Росгвардии по региону. Во время допроса выяснилось, что что целью группы была фото- и видеосъемка участников ДРГ на фоне украинского флага на территории Республики Крым.

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