В ДНР сообщили о 500 российских военных в плену на Украине

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В плену Вооруженных сил Украины находятся 500 российских военных, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".

Он уточнил, что украинская сторона часто не информирует Москву о попавших в плен гражданах РФ. По словам Пушилина, это затрудняет их обмен.

Глава ДНР добавил, что число пленных украинцев несопоставимо больше. Пушилин заявил о тысячах оказавшихся у сил РФ бойцов ВСУ.

Ранее стало известно, что военные 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен две группы мобилизованных солдат украинской армии под Артемовском. Уточнялось, что в плен попали военнослужащие 77-й аэромобильной и 56-й отдельной мотопехотной бригад Украины.

В конце прошлого месяца украинским пленным дали возможность встретиться со своими близкими в ДНР. Одна из представительниц волонтерского движения Марина Шифона сообщила, что такая встреча проводится не первый раз. На подготовку потребовалось около двух месяцев.

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