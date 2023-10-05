В Крыму нашли тело украинского десантника

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Тело одного из украинских диверсантов обнаружили в Крыму в пяти километрах от места высадки. Об этом заявил глава полуострова Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".

"Обнаружен один, 200-й украинец в экипировке в комбинезоне. Нашли тело несколько часов назад", – отметил он.

Однако Аксенов не стал раскрывать детали произошедшего. Он также не сообщил, найдено ли тело было в море или на суше. При этом глава региона подчеркнул, что в дальнейшем будут найдены тела и других диверсантов.

Ранее стало известно, что бойцы Воздушно-космических сил (ВКС) РФ не позволили десантной группе Украины попасть на территорию Крыма. Украинских боевиков удалось выявить с помощью работы авиации ВКС РФ в северо-западной части Черного моря.

Уточнялось, что группа десантников ВСУ следовала в сторону мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.

При этом один из участников диверсионной группы ВСУ, которая попыталась в ночь на 4 октября попасть в Крым на быстроходном катере и трех гидроциклах, был взят в плен. В ходе его опроса выяснилось, что целью группы являлась фото- и видеосъемка участников ДРГ на фоне украинского флага на территории Республики Крым.

ФСБ также показала кадры с места задержания, на которых виден гидроцикл с автоматами и боекомплектом на борту.

Госсовет Крыма предложил штрафы за публикацию фото и видео последствий атак ВСУ по РФ