Вооруженные силы поразили украинский штурмовик Су-25 на аэродроме Долгинцево

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Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 127 районах", – указывается в сообщении военного ведомства.

Уточняется, что украинский самолет находился на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области.

Аэродром ВСУ находится у города Кривой Рог, примерно в 70 километрах от линии боевых действий. Он уже не раз подвергался успешным ударам ВС РФ. 2 октября стало известно, что на аэродроме уничтожены склады топлива и авиационных боеприпасов Вооруженных сил Украины.

В сентябре 2023 года ВС РФ смогли разгромить пять самолетов ВСУ, что располагались на территории аэродрома.

Обозреватель Forbes Дэвид Экс обратил внимание, что один из украинских истребителей был поражен российским беспилотником. Обозреватель уточнил, что поражение МиГ-29 стало серьезной проблемой для ВСУ, так как БПЛА преодолел дистанцию в более чем 70 километров от линии фронта.

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