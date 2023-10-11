Советник главы ДНР сообщил, что ВС РФ вышли к селу Бердычи северо-западнее Авдеевки

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ подошли к селу Бердычи, которое расположено на северо-западе от Авдеевки. Об этом РИА Новости заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

По его словам, контроль этого населенного пункта предоставит доступ к путям снабжения авдеевского подразделения военнослужащих Украины.

"Сама авдеевская группировка снабжается по дорогам, которые уже за городом, там несколько дорог разного значения. Наши наступательные действия сейчас в том числе сосредоточены на том, чтобы контролировать подвоз тылового обеспечения украинскому гарнизону", – добавил Гагин.

При этом он подчеркнул, что на данный момент ведется масштабная операция по освобождению Авдеевки. В связи с этим ВС РФ собираются окружить город по аналогии с Соледаром и Артемовском.

"Мы бережем своих бойцов, чтобы не идти в лоб в город", – объяснил советник главы ДНР.

Также он рассказал, что сейчас ВС РФ наносят удары с помощью артиллерии по укрепрайонам солдат Украины, поэтому противник начинает отступать с отдельных рубежей. С некоторых позиций, как утверждает Гагин, ВСУ просто сбегают.

Авдеевка – укрепленный город в ДНР, находящийся на данный момент под контролем Киева. С ее территории ВСУ обстреливают мирные села Донецка.

Ранее Минобороны РФ сообщили, что украинские военные пытались наступать в районах города Артемовска, населенных пунктов Авдеевка и Марьинка ДНР с 24 по 29 сентября. Однако Вооруженные силы (ВС) России в течение недели нанесли девять групповых ударов беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и высокоточным оружием большой дальности.

Отмечается, что поражались места подготовки украинских диверсантов, склады боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ, пункты размещения военнослужащих Украины и иностранных наемников. В сообщении уточнили, что в результате ударов были ликвидированы два крупных арсенала с вооружением и боеприпасами и пункт управления формирования "Иностранный легион".

Украинская армия отступила вглубь Авдеевки в ДНР