Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинские военные пытались наступать в районах города Артемовска, населенных пунктов Авдеевка и Марьинка ДНР с 24 по 29 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Между тем Вооруженные силы (ВС) России в течение недели нанесли девять групповых ударов беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и высокоточным оружием большой дальности.

Отмечается, что поражались места подготовки украинских диверсантов, склады боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ, пункты размещения военнослужащих Украины и иностранных наемников.

В сообщении уточнили, что в результате ударов были ликвидированы два крупных арсенала с вооружением и боеприпасами и пункт управления формирования "Иностранный легион".

Помимо этого, нарушены поставки вооружений иностранного производства и материально-техническое обеспечение войск Украины, которые действуют на донецком и запорожском направлениях.

Также российские военнослужащие отразили шесть атак ВСУ на лисичанском, авдеевском и артемовском направлениях. Добавлялось, что авиация РФ уничтожила пункты временной дислокации противника, а также скопления вооружения и военной техники ВСУ в районе Авдеевки, Северска, Дзержинского и Федоровки.

До этого российские артиллеристы сорвали попытку переброски резервов украинских войск на передовые позиции возле населенного пункта Берестовое на купянском направлении.

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