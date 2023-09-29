Войска РФ отразили шесть атак ВСУ на трех направлениях в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие отразили шесть атак ВСУ на лисичанском, авдеевском и артемовском направлениях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Юг" Георгия Минесашвили.

Он также сообщил, что авиация РФ уничтожила пункты временной дислокации противника, а также скопления вооружения и военной техники ВСУ в районе Авдеевки, Северска, Дзержинского и Федоровки. Кроме того, было нанесено поражение живой силе и военной технике украинских войск в 20 районах.

Ранее руководитель ГУ разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов пожаловался на то, что наступление Вооруженных сил Украины в основном проходит пешком.

До этого сообщалось, что российские артиллеристы сорвали попытку переброски резервов украинских войск на передовые позиции возле населенного пункта Берестовое на купянском направлении.

ВС РФ подавили 20 артиллерийских расчетов ВСУ на краснолиманском направлении