Вооруженные силы России улучшили положение в районе Авдеевки в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За прошедшие сутки подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) улучшили положение на переднем крае в районе города Авдеевка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"На донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем улучшено положение по переднему краю в районе населенного пункта Авдеевка", – уточняется в сообщении.

В районе Авдеевки Вооруженные силы Украины (ВСУ) за день потеряли до 330 солдат убитыми и ранеными. В частности, в результате поражения резервов ВСУ в районе Очертино противник потерял до 90 военнослужащих и 10 бронемашин MaxxPro. В районе Орловки силами ВС РФ был уничтожен украинский склад боеприпасов, указывают в ведомстве.

На донецком направлении противник также потерял танк, две самоходные артиллерийские установки польского производства и гаубицу Д-20, добавляют в Минобороны.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что Вооруженные силы России подошли к селу Бердычи, расположенному на северо-западе от Авдеевки. Контроль этого населенного пункта перережет пути снабжения подразделений противника, находящихся в Авдеевке.

Он уточнил, что операция по освобождению города продолжается – ВС РФ собираются окружить город по аналогии с Соледаром и Артемовском.

Украинская армия отступила вглубь Авдеевки в ДНР