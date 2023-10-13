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Вооруженные силы Украины могли попасть в западню под Авдеевкой. Причиной стал маневр российских сил, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works.

По его словам, ВС РФ начали наступление и окружили более 20 тысяч военных ВСУ.

"Они продвигаются довольно быстро, поэтому у Украины нет возможности остановить их", – уточнил Джонсон.

До этого постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Вооруженные силы РФ перешли к активным боевым действиям почти по всей зоне спецоперации. Контрнаступление украинских войск закончено.

12 октября начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов признал, что украинская армия выбилась из графика в своих контрнаступательных действиях. Однако он не стал уточнять, что именно он имеет в виду.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Вооруженные силы РФ ведут наступление в районе Купянска и наносят серьезные удары по украинским войскам. Он добавил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и генералитет Киева ничего не могут ответить.

ВС РФ улучшили свое положение по переднему краю в районе Авдеевки