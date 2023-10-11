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Конфликт в связи с проблемами с руководством произошел в элитной 47-й отдельной механизированной бригаде украинской армии "Магура". Об этом пишет Newsweek.

"Украинское военное формирование, сыгравшее центральную роль в контрнаступлении Киева, находится в разладе из-за проблем с руководством и командованием на поле боя", – следует из статьи.

По данным издания, конфронтация произошла из-за конфликта старших офицеров. Они обвинили друг друга в неправильном управлении бригадой, поделились авторы материала. При контрнаступлении бойцы получили приказ, который привел к большим потерям среди военных.

Ранее глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал, что элитное подразделение украинских войск "Магура" на ореховском направлении потребовали у командования вывести их с передовой для отдыха и пополнения. По его словам, они устали, в результате чего оказались в отчаянии и состоянии, близком к панике.

Командование ВСУ было вынуждено уводить в тыл войска на запорожском направлении