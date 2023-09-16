Российские системы "Солнцепек" поразили два опорных пункта ВСУ в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российский тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" уничтожили два опорных пункта украинских войск под Новомихайловкой в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Юг" Георгия Минесашвили.

Он также рассказал, что за прошедшие сутки российские дроны-камикадзе поразили наблюдательный пункт противника, боевую бронированную машину и пулеметный расчет ВСУ в Раздоловке и Авдеевке.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что малый ракетный корабль "Аскольд" Черноморского флота уничтожил безэкипажный катер Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря.

До этого сообщалось, что российский танк группировки войск "Восток" своим огнем заставил отступить вражескую колонну техники в зоне СВО.

ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ на южнодонецком направлении