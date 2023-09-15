Российский танк заставил отступить украинскую колонну техники в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российский танк группировки войск "Восток" своим огнем заставил отступить вражескую колонну техники в зоне СВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Олега Чехова.

Он рассказал, что командир танка танкового полка группировки ефрейтор Владимир Цацулин выполнял задачи по отражению атак украинских войск на одном из участков южнодонецкого направления.

В ходе одного из боев экипаж под командованием Цацулина вел огневое поражение по колонне техники ВСУ. В результате удалось уничтожить несколько украинских бронемашин с живой силой. Оставшиеся силы ВСУ не имели успеха и оставили попытки наступления, добавил Чехов.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что украинские бойцы сдались без боя в районе Времевского выступа.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские авиация и артиллерия за сутки уничтожили украинскую станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, два пункта управления и склад боеприпасов.

ВС РФ отразили 14 атак ВСУ в зоне СВО за сутки