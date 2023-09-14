ВС РФ уничтожили украинские станцию обнаружения воздушных целей и склад боеприпасов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские авиация и артиллерия за сутки уничтожили украинскую станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, два пункта управления и склад боеприпасов, сообщает Минобороны РФ.

Радиолокационную станцию обнаружения поразили в районе населенного пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики. В районах населенных пунктов Серебрянка и Красный Лиман ДНР поразили два пункта управления: 100-й бригады территориальной обороны и 15-го полка нацгвардии Украины.

Склад боеприпасов ВСУ ликвидировали в районе населенного пункта Трудовое Запорожской области. Также оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику противника в 143 районах.

В четверг, 14 сентября, Минобороны РФ информировало об атаке ВСУ по российскому кораблю "Сергей Котов" в акватории Черного моря. В ведомстве уточняли, что Украина ударила с помощью пяти безэкипажных катеров.

Инцидент произошел около 05:00. В результате все пять безэкипажных катеров украинской стороны были ликвидированы огнем из штатного вооружения корабля.