12 сентября, 16:35Транспорт
РФ вдвое нарастит производство беспилотников за ближайшие 7 лет – Мишустин
Фото: kremlin.ru
В РФ вдвое увеличат выпуск беспилотных летательных аппаратов в ближайшие 7 лет, пишет ТАСС со ссылкой на российского премьера Михаила Мишустина.
В ходе стратегической сессии о развитии беспилотных авиационных систем глава кабмина отметил, что количество легких БПЛА на данный момент "исчисляется десятками тысяч".
Однако, продолжил он, они изготавливаются "технологическими энтузиастами". На этом фоне премьер-министр призвал систематизировать и масштабировать производство.
Вместе с этим председатель правительства заявил о намерении РФ подготовить свыше 1 миллиона специалистов по беспилотной авиации. По словам Мишустина, у разработчиков и производителей появятся новые цифровые решения.
Ранее в РФ стартовало малосерийное производство второй версии дрона-камикадзе "Овод". Руководитель проектной группы-производителя Андрей Иванов уточнял, что устройство будет отличаться модифицированным наполнением, новой винтомоторной группой, а также другими особенностями.
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