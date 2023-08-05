В России начали производить дрон "Гастелло"

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

В России начали производить дрон-камикадзе "Гастелло", созданный с учетом пожеланий операторов БПЛА, работающих в зоне спецоперации, сообщает РИА Новости.

Инженер-разработчик рассказал, что новый российский FPV-дрон будет иметь возможность ночного полета и применения в темное время суток. Его проектная мощность составляет пять тысяч единиц в месяц.

По словам разработчика, дроны, которые собирают на новой конвейерной линии, на 30% состоят из комплектующих российского производства, в частности, это карбоновые рамы и корпуса. Он отметил, что в ближайшие месяцы количество российских комплектующих в новых ударных беспилотниках доведут до 95%.

Беспилотник работает по принципу First Person View (вид от первого лица) Это означает, что оператор, который управляет им, может видеть изображение с видеокамеры при помощи монитора, видеошлема или видеоочков.

Коптер назвали в честь Героя Советского Союза Николая Гастелло. В период Великой Отечественной войны, будучи подбитым зенитной артиллерией врага, летчик пошел на огненный таран и направил горящий бомбардировщик на колонну противника. Все члены экипажа погибли.

Ранее сообщалось, что разработчик барражирующих боеприпасов "Ланцет" обсуждает возможность организации производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в других странах. В России производство предприятия организовано в здании бывшего торгового центра, который закрылся во время пандемии COVID-19.



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