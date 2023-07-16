Производство боеприпасов "Ланцет" может появиться за рубежом

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Разработчик барражирующих боеприпасов "Ланцет" обсуждает возможность организации производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в других странах. Об этом сообщил главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров.

"Обсуждается, причем на нескольких континентах именно производство. Не сказать, что очередь, но интерес очень устойчивый", – сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

В России производство предприятия организовано в здании бывшего торгового центра, который закрылся во время пандемии COVID-19. По словам Захарова, в помещениях подобного типа есть все необходимое, включая вентиляцию, пожарную охрану и другие.

Ранее СМИ, ссылаясь на источники, сообщали, что почти 45% уничтоженных в рамках спецоперации на Украине в этом году зарубежных гаубиц, были поражены барражирующими боеприпасами "Ланцет". Подобными средствами чаще всего ликвидировались поставленные Киеву из США буксируемые орудия M777 и САУ M109 Paladin.



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