12:14Политика
Российский дрон "Ланцет" поразил американский ЗРК Avenger в зоне СВО
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российский дрон-камикадзе "Ланцет" поразил в зоне спецоперации на Украине зенитно-ракетный комплекс Avenger производства США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр группировки войск "Восток".
"Барражирующим боеприпасом "Ланцет" в районе населенного пункта Водяное уничтожен ЗРК "Авенджер" на базе автомобиля "Хаммер", – говорится в сообщении.
Власти США пообещали отправить украинской армии ЗРК Avenger еще в ноябре 2022 года. В апреле командующий объединенными силами Украины Сергей Наев сообщил об их прибытии в страну.
До этого российские войска нанесли удар по складу украинской бригады в зоне спецоперации. На территории объекта хранились запасы вооружений ВСУ. Ударом ВС РФ объект и его содержимое были ликвидированы.
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