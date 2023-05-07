Российский дрон "Ланцет" поразил американский ЗРК Avenger в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российский дрон-камикадзе "Ланцет" поразил в зоне спецоперации на Украине зенитно-ракетный комплекс Avenger производства США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр группировки войск "Восток".

"Барражирующим боеприпасом "Ланцет" в районе населенного пункта Водяное уничтожен ЗРК "Авенджер" на базе автомобиля "Хаммер", – говорится в сообщении.

Власти США пообещали отправить украинской армии ЗРК Avenger еще в ноябре 2022 года. В апреле командующий объединенными силами Украины Сергей Наев сообщил об их прибытии в страну.

До этого российские войска нанесли удар по складу украинской бригады в зоне спецоперации. На территории объекта хранились запасы вооружений ВСУ. Ударом ВС РФ объект и его содержимое были ликвидированы.



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