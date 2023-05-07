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Президент Украины Владимир Зеленский не сдержал предвыборных обещаний, из-за чего люди могут восстать против него. Таким мнением поделился экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

"Он победил, потому что обещал закончить конфликт", – напомнил полковник про выборы на Украине.

Макгрегор уточнил, что на момент предвыборной кампании Зеленский даже не говорил на украинском языке, так как его родным был русский. По мнению военного, люди поверили ему, потому что ожидали, что он сможет разрешить конфликт, от которого все устали.

"А дальше мы уже все прекрасно знаем, что произошло. Все изменилось, как только он занял пост президента", – заявил Макгрегор.

По словам полковника, Зеленский проводит политику, которая не отвечает интересам украинцев и в нынешней ситуации он может быть убит собственными людьми.

Ранее подобное мнение выразил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Он считает, что граждане Украины организуют бунт против своего президента в связи с тем, что их лидер является олицетворением полного краха общества.

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